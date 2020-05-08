台南市長黃偉哲寄出台南市目前盛產且熱門的「六甲火鶴花」。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

火鶴花諧音「乎好」母親節前夕，台南市長黃偉哲寄出台南市目前最熱門「六甲火鶴花」予曾來台南的駐台使節及駐台外籍媒體，感謝各位使節及外籍媒體記者長期以來支持台南與各國間的國際交流，取其「乎好」之意，祝福各國駐台使節及所代表國家的人民，疫情期間一切健康順利，也盼全球與台灣疫情早日解除。

全球新冠肺炎疫情從1月發生以來，台南市配合中央疫情指揮中心政策，許多大型活動暫停舉辦、或延期或縮小規模，往年常到台南參加活動的各駐台使節因而少了許多參訪台南機會，黃偉哲說，此次寄送火鶴花祝福，除了特別感謝使節們長久以來對台南的支持，也代表台南市沒有忘記與使節們的好友誼。

黃偉哲在給駐台使節的信中表示，5月是台南火鶴花盛產的季節，火鶴形狀就像一顆愛心，象徵感恩的心，除感謝駐台使節及外籍媒體長期以來對台南的支持，也不忘溫情喊話，台南市是六都確診病例最少的城市，希望外國朋友們能來台南觀光參訪，支持台南商家及農人。

台南為台灣火鶴花外銷的重要產地，外銷量約占總量7成，其主要出口國家為日本、新加坡、澳大利亞。台南火鶴花生產面積約53公頃，占全台生產面積32.8％，全國第一，其中又以六甲約20公頃為台南市最大產區。火鶴花語為「燃燒的心、熱情、關懷與衷心的祝福」，台語音近「乎好」，恰好用來祝福收花者一切都好。

(中時 )