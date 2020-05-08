交長是否留任？林佳龍：尊重總統及閣揆 12:112020/05/08 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 交通部長林佳龍（中）被問到520後是否會留任，他表示內閣改組是總統職權，自己不做評論，會尊重總統和行政院長決定。（陳祐誠攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌520後確定續任，內閣人事也受到矚目，昨有民調指出，交通部長林佳龍的滿意度僅次於衛福部長陳時中，接地氣、政策反應快被譽為「雷達部長」，外傳他將續留甚至可能高升，稍早林佳龍回應，一切人事安排尊重總統及行政院長決定。 林佳龍說，內閣改組是總統職權，要依照憲政規定，他會配合進行，未來人事安排，會尊重總統和行政院長，也不做評論。 (中時 ) #總統 #林佳龍 #行政 #人事 #院長 也許您會感興趣 推薦閱讀 司改只做半套的半套 04:102020/05/04 時論廣場 第15任正副總統就職紀念郵票 520開賣 11:592020/05/04 生活 1968爭議後首合體 林佳龍黃偉哲秀和解沒心結 12:262020/05/05 政治 林佳龍今視察臺中觀光業人員轉型培訓成果 12:592020/05/06 財經 林佳龍：政府紓困措施挺觀光業 盼下半場「反敗為勝」 13:522020/05/06 政治 紓困挺觀光 林佳龍盼反敗為勝 01:032020/05/07 台中彰投 綠智庫首長民調林佳龍第2 綠委回應了 17:302020/05/07 政治 東部快鐵可行性研究 交通部砸3000萬 22:122020/05/07 生活 小黃司機紓困 林佳龍：每人最高拿6萬 11:122020/05/08 生活 1968景點避免標籤化 林佳龍：擬推防疫旅遊 11:522020/05/08 生活 生活熱門新聞 人其實「不需要吃早餐」！中醫曝「吃得好」反傷腸胃 - 生活 為何好市多衛生紙這麼夯 網揭2大優點：他牌沒得比 - 生活 颱風這麼快就來了？論壇曝生成機率 - 生活 10萬紓困貸款已核准3.5萬件 勞動部洩撇步：這樣辦最快 - 生活 蘇揆親為紓困道歉 網見「他」出現反更怒了！ - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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