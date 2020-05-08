行政院長蘇貞昌520後確定續任，內閣人事也受到矚目，昨有民調指出，交通部長林佳龍的滿意度僅次於衛福部長陳時中，接地氣、政策反應快被譽為「雷達部長」，外傳他將續留甚至可能高升，稍早林佳龍回應，一切人事安排尊重總統及行政院長決定。

林佳龍說，內閣改組是總統職權，要依照憲政規定，他會配合進行，未來人事安排，會尊重總統和行政院長，也不做評論。

(中時 )