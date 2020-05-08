東陽(1319)4月合併營收10.17億元，月減36.9％，年減44.06％，為2012年2月以來單月最低；累計前4月合併營收58.13億元，年減18.45％。東陽指出，受到新冠肺炎疫情大流行，全球封城鎖國、經濟活動停滯造成營收下滑。

東陽AM事業4月合併營收5.96億元，累計前4月合併營收44.98億元。東陽指出，將持續開發新產品，加速產品認證，待疫情緩和後就可提高供貨速度。

東陽OEM事業4月合併營收4.21億元，較3月成長38％，累計前4月合併營收13.15億元，OEM整體累計營收則為60.14億元。

今年第2季歐美車市需求展望轉弱，法人估計出貨量恐年減40％以上，與今年第1季大陸市場的情況相當。但大陸解除封城禁令後，需求逐步回升，估計第2季年減幅由第1季的45％收斂至10～15％，大陸官方也預期2020下半年需求將恢復年成長，主要受惠於一系列激勵政策，對東陽營運有望有加分效果。

(時報資訊)