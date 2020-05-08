IC載板暨印刷電路板（PCB）廠欣興（3037）2020年首季本業獲利登近7年同期高點，惟受業外轉虧、所得稅費大增影響，歸屬母公司稅後淨利「雙降」至3.81億元，每股盈餘（EPS）0.26元，雙創近7季低點，但仍為近7年來同期次高。

欣興今（8）日股價開高穩揚，最高上漲2.26％至45.3元，創1月中以來近4月波段高點，早盤維持約2％漲幅。三大法人上周買超欣興1萬4169張，本周調節力道雖加重，但仍持續偏多操作、迄今買超648張。

欣興2020年首季合併營收205.67億元，季減8.88％、年增19.07％，創同期新高、歷史第4高。毛利率13.9％、營益率4.15％，低於去年第四季14.32％、4.99％，仍優於去年同期11.37％、1.29％，分創近8年、近7年同期高點。

欣興2020年首季本業獲利優於近年同期，惟受業外顯著轉虧、所得稅費用大增影響，歸屬母公司3.81億元，季減64.67％、年減0.86％，每股盈餘（EPS）0.26元，雙創近7季低點，但仍為近7年來同期次高。

欣興先前法說時指出，首季載板需求持穩高檔，其他產品則受季節性因素及新冠肺炎疫情影響而轉淡。預估首季載板稼動率持穩75～80％的實際滿載高檔，高密度連接板（HDI）估降至65～80％，軟板降至75％，PCB降至60～65％。

新冠肺炎疫情延燒全球，全球資本市場動盪加劇，使欣興首季按公允價值衡量的金融資產帳面價值損失達3.91億元，致使業外轉虧3.38億元，較去年第四季獲利0.76億元、同期獲利1.91億元大幅轉虧。同時，所得稅費用年增達1.92倍，均致使稅後淨利出現「雙降」。

展望後市，欣興預期第二季載板需求持穩高檔，訂單能見度達9月，其他產品需求有望提升，但能見度不明朗，需持續關注疫情對市況需求影響。預估載板稼動率維持75～80％高檔、軟板提升至80～85％，PCB提升至75～85％，HDI提升至70～80％。

美系外資預期，因美系手機客戶備貨減少，恐使第二季HDI營收季減8～9%，高於原先預期的季減3％。不過，非手機應用可望帶動PCB、軟板稼動率回升，加上載板持續受惠強勁需求及較有利價格，預期欣興第二季營收仍可望季增2％，並對毛利率表現正向看待。

(時報資訊)