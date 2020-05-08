韓國瑜罷免案將在下個月登場，罷韓、挺韓雙方聲音不斷，韓陣營原先遞狀聲請停止執行罷免案投票被駁回，進一步抗告後仍慘遭駁回。中華民國星相學會副理事長小孟老師算塔羅指出，罷韓成功率很高，但若得三貴人相助，恐能逆轉危機，再掀韓流。

高雄市長韓國瑜罷免案將在6月6日舉行投票，時間剩不到1個月，罷韓、挺韓雙方近日為了投開票所設置、廣告看板問題，爭吵不休。而之前韓國瑜陣營認為罷韓聯署偷跑而申請停止執行罷免投票一事，也慘遭法院駁回。

最高行政法院裁定指出，韓國瑜陣營若認為權利受損要聲請停止執行，應針對4月17日罷免案成立的公告，不能單獨對程序行為提起行政爭訟，故裁定駁回確定。

根據《三立新聞》報導，小孟老師用塔羅牌預測選情，表示，罷韓成功率很高，但此牌也暗示若韓國瑜求助本土藍、北部明星立委，搭配疫情波動，也許能逆轉危機，可能可以再掀韓流。而韓國瑜2020下半年的貴人可能是雙子座（侯友宜）、雙魚座（王金平）與魔羯座（蔣萬安）。

(中時電子報)