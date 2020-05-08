全台熱門低價社區在這，根據《591房屋交易網》推出的最新功能「591實價登錄」查詢結果，去年全台主要都會區低價熱門社區，大台北地區竟有社區單價10萬元以下就能入手，台中熱門低價社區都在1字頭且周邊交通機能好，生活便利，南台灣則是市區國宅交易熱度一枝獨秀，同樣是單價10萬元初頭就能一圓買房夢。

許多人想了解行情一開始會從交易頻繁的社區看起，但熱門社區的房價不一定就高不可攀，根據「591實價登錄」資料統計，六都近一年成交件數超過20件的熱門社區，並剃除特殊交易及拆算車位價格，單價行情誤差率在5%以內，整理出各縣市前三名低價標的，其中首善之都台北市也有3字頭親民價格，堪稱北市最便宜的社區就在文山區木柵路的「觀星台北」環境清幽，車程10分鐘就能到捷運站，生活品質與機能都有一定水準。

新北市熱門低價社區則是小宅當道，位於北海岸的「三芝熱帶嶼」，10萬以下的成交單價，社區又多為1房規劃，成交總價落在百萬元出頭，社區主打養生規劃，除了吸引有地緣性的退休族，也有部分投資置產客群，另外汐止「摩天鎮」為大型造鎮社區，逾千戶規劃，公設豐富，房價1字頭具有吸引力。

工業區就業人口推升桃園市低價社區成交狀況，前兩名最便宜社區為位於楊梅區的「台北比佛利夏威夷區」及「台北亞熱帶凱薩區」，成交單價落在約7萬元，周邊鄰近幼獅工業區，除了工業區人口外，因近國道1號也有不少沿著國道尋找低價位的客群。

台中低價熱門社區單價也在10萬元初頭，且都在台鐵站點車程10分鐘內的區域，交通機能好，像是最便宜的「凱撒生活園邸」社區，鄰近高鐵台中站及台鐵新烏日站，雙鐵優勢，屋齡稍大的「台中公園電影大樓」位於一中商圈早期發展區塊，周邊有台中車站等機能，同樣也是單坪12萬元就能入手舊市區，享受生活便利。

往南台灣走，台南市低價熱門社區中大林新城國宅交易一向熱絡，主要是市區門牌且周邊商家林立，生活機能方便，但價格1字頭十分親民深受青睞。高雄最便宜的熱門社區同樣也是單價為個位數，大社「運動家廣場」位於中山路商圈，去年成交狀況不少為1房產品，總價壓在百萬內，應是投資客瞄準周邊義守大學租屋市場進場穩賺租金報酬。

(時報資訊)