新冠肺炎疫情衝擊全球股市，新光金(2888)旗下元富證券將「元富證券翻轉學堂」股市投資講座改為YouTube線上直播模式。在這段防疫期間，「宅在家」推升遠距視訊、遠距教學服務外，元富統計「元富證券翻轉學堂」2月以來共舉辦5場講座，其YouTube累積觀看次數高達近3500人次；非重複觀看人數擁有近1500人。

元富2月場講師(妮可)林子微，以小資族為對象，分享效率及高周轉是投資必要手段，講師活潑又不失專業的風格，吸引許多年輕人關注，創下非重複觀看人數近500人；3月場講師點石Ego與順流小畢，分別傳授投資風險控管與如何穩定獲利等心法，直播當天反應熱烈，平均每5分鐘就有留言提問；4月場講師陳唯泰及籌碼喬哥，以破除對除權息行情的刻板印象與提高勝率的關鍵選股法為題，帶來精闢分析。

「元富證券翻轉學堂」5月12日邀請股票及期貨熱門講師戴成霖，傳授「看準主力近期籌碼，分享專職操盤手如何買對股票」，從大盤趨勢分析至個股選股，一一剖析股票實戰案例，讓大眾了解不同於一般散戶的投資邏輯。5月19日將邀請電視財經節目知名分析師老王(王倚隆)，談談「當全球吹起降息風時，錢放定存是否為最壞投資？」，分享如何在低利率時代選股，以及哪些商品可發揮保值效果，協助投資人掌握布局時機。

(時報資訊)