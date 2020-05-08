因應新冠肺炎疫情，行政院長蘇貞昌宣布擴大急難紓困方案，對有工作但無軍、公、教、勞保的加保者，排富加發補助金每戶1萬元，由於申請人數過多出現亂象，引發民怨四起，對此主播張雅琴播報新聞時，先是怒轟蔡英文政府太扯，更自曝昔日沒錢繳學費的童年，引發網友議論。

無保工作者加碼紓困1萬元日前上路，不過實施時間不同調加上申辦手續複雜，引發民怨四起，也讓行政院長蘇貞昌緊急為此事道歉，對此主播張雅琴播報新聞時，怒轟蔡英文政府太扯，因為沒考慮到社會底層弱勢感受，才會讓民眾絲毫沒感受到任何善意，此外更怒轟又不是要去當公務員，明明才給一萬元，卻要跟民眾索取一堆資料，此做法真的太扯了，不知道讓多少人心裡受了傷。

此外張雅琴更揭露過往悲慘童年，軍醫出身的父親，在她小時候忙著準備醫學系考試，當時讀幼稚園的張雅琴要繳學費，由於母親不想打擾忙於考試的父親，便把撲滿剖開讓她拿一包銅板去繳，但老師收完學費後竟再也不理睬她，這讓年幼的她內心受創，認為老師覺得她家裡很窮在故意找麻煩。

(中時電子報)