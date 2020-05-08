台灣內部新冠肺炎疫情稍微緩解，台北市副市長黃珊珊8日表示，下周將逐步針對取消活動、停用場館檢討解封方法，但前題是中央接下若開放邊境，盼可強制回台國人和來台外國人先入住防疫旅館14天。

北市新冠肺炎確診個案118例，其中僅8例是本土感染，黃珊珊指出，市府正在盤點各局處，自從防疫以來所有作為，包括取消活動、停用場館，這部分正在檢討因應疫情變化，準備解封的方法，下周逐一檢討後提出解封方法。

不過，黃珊珊強調，前題是希望中央可做好嚴守邊際，北市有最完整的防疫旅館制度，中央接下來若開放邊境，盼規定居家檢疫者強制入住防疫旅館。

黃珊珊說，北市提出2原則，包括嚴守邊境、回復民生經濟，所有回台國人和來台外國人，強制進入防疫旅館，北市有1500多間房間和安心檢疫所、關懷檢疫所，數量足以應付入境居檢旅客，境外移入還是目前最嚴峻狀況，邊境可嚴守的話，國內就可恢復原本的民生、經濟，先前從2月開始有些活動延後取消、場地封閉，如今慢慢回推怎麼解，下周逐一公布。

她表示，現在在檢討，有些北市文化局的活動、藝文活動，甚至社區活動中心目前大部分活動取消和停用，老人據點課程、親子館、鄰里活動都暫緩，檢討跟著疫情，原來禁止的現在解封，但不會一步到位。

黃珊珊說，把輕重緩急列表，下周會轉換成市民的食衣住行育樂，在什麼時候會做什麼事，採科學化、系統化做法，北市是顧防疫也顧經濟，不能還沒病死就先餓死，台灣防疫狀況做得完美，北市雖然不是強調停用或封閉的城市，但還是有部分地方有些限制，現在檢討說當疫情嚴重就盡量封，但回來要有標準解除。

(中時 )