新冠肺炎疫情持續威脅全球數百萬人的健康，企業面臨前所未有的營運中斷危機。安永（EY）建議，企業應穩定公司員工信心、確保供應鏈無虞。

安永（EY）聯合會計師事務所審計服務部營運長涂嘉玲建議，首先，董事會必須支持和適當地指導管理階層，針對危機擬定即時因應策略。其次，董事會必須確保為企業建立恢復能力，不僅是有能力應付疫情帶來的持續影響，還必須考量次要風險，例如網路攻擊、人力議題和競爭對手威脅。第三，董事會最終必須著眼未來不可避免、隨之而來的變革、長期挑戰和機會。

涂嘉玲指出，企業務必同時思索當前、下一階段和更久遠的將來。根據安永針對全球500位董事調查報告顯示，企業面臨新冠肺炎，必須扮演參謀的角色、強化危機管理團隊、定期溝通留住員工、重新評估風險、確保供應鏈流暢、透過網路遠距方式維持會議、減輕財務衝擊，還有留意激進投資人的威脅。

安永建議，董事會必須與管理階層主動討論因應計畫，共同合作，以確保危機管理決策反映出企業的目標、價值和文化，同時滿足立即的短期需求；而且管理階層要主動管理與重要供應商的關係，同時，適時核准必要但高於平常的成本支出並加以追蹤，以維持供應鏈的運作。

而許多員工對自己的健康和財務安全感到焦慮，企業領導者務必定期向員工傳達明確而堅定的訊息。

激進投資人可能在市場恐慌之際從中獲利，因而導致股票價值下跌，企業同樣要謹慎處理。

(工商 )