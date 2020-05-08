劉鶴和萊海澤、穆努欽通話 積極落實首階段協議 11:002020/05/08 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽線人劉鶴8日上午，應約和美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）、財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）通話。通話中提及中美第一階段經貿協議。 新華社報導，中美雙方表示，應加強宏觀經濟和公共衛生合作，努力為中美第一階段經貿協議的落實，創造有利氛圍和條件，推動取得積極成效。雙方同意保持溝通協調。 (工商 ) #通話 #劉鶴 #萊海澤 #穆努欽 #落實 也許您會感興趣 推薦閱讀 熱帶地區不明顯 仍應落實防疫 04:102020/05/04 生活新聞 台美衛生部長通話 陸嚴正抗議 04:102020/05/04 國際大事 穆努欽：川普正在評估懲罰中國的選項 22:322020/05/04 財經 龔明鑫：台商回台投資 520前破兆元 12:522020/05/05 財經 LINE 10.6.5 版本群組視訊可分享螢幕畫面 變身開會利器 12:522020/05/05 科技 中職爭取1千名觀眾進場 指揮中心要求4點 14:352020/05/05 生活 中美關係緊繃 傳劉鶴、萊海澤下周通話 18:202020/05/07 財經 劉鶴、萊海澤下周通話 中美傳重啟貿易協商 04:102020/05/08 財經要聞 陸副總理劉鶴與萊特希澤及穆欽通話 同意保持溝通 10:512020/05/08 兩岸 劉鶴通話萊海澤 陸美加強宏觀經濟與公衛合作 10:562020/05/08 兩岸 財經熱門新聞 油價苦日子終結？哇…明年價格很嚇人 - 財經 空頭死光…又有散戶畢業了！專家曝這天是關鍵 - 財經 失業慘爆…美股越噴！專家1句曝散戶心魔 - 財經 勞工紓困貸款「找對銀行辦最快」 3張表格告訴你訣竅 - 財經 決戰死敵 台積電5奈米遭搶單？真相竟是… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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