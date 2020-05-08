中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽線人劉鶴8日上午，應約和美國貿易代表萊海澤（Robert Lighthizer）、財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）通話。通話中提及中美第一階段經貿協議。

新華社報導，中美雙方表示，應加強宏觀經濟和公共衛生合作，努力為中美第一階段經貿協議的落實，創造有利氛圍和條件，推動取得積極成效。雙方同意保持溝通協調。

(工商 )