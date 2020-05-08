海軍紀德艦再度傳出艦上軍官不但違法飲酒，甚至還疑似酒後輪機官性侵女士官事件，但帶頭飲酒竟然還是副艦長。2019年3月，紀德艦又上演四腳獸性愛影片外流事件，2名士官兵因違反「性別分際 」及《國軍軍風紀維護實施規定》，分別遭撤職及2大過懲處並汰除 ，這是從去年迄今，海軍艦隊傳出的第4起桃色緋聞事件，顯然海軍艦上管理螺絲已經掉滿地。

2018年5月初，海軍艦隊指揮部所屬146艦隊成功軍艦的唐姓上校艦長涉及營外不當男女關係，遭官兵爆料後，被解除職務調離現職，當時海軍司令部強調，後續將援引為案例，要求所屬各單位持續加強軍、法紀教育，以維紀律。

言猶在耳，當國軍正在進行漢光35號演習前的「精神戰力周」，卻又發生近年最嚴重的性醜聞：海軍鳳陽號巡防艦呂姓上校艦長酒後亂性，涉嫌將女軍官帶往旅館意圖性侵，呂姓艦長除被海軍直接上艦拔官，並移送法辦。

海軍恐怕也沒想到，前兩次地點都在營外，這回卻是紀德軍艦成為海上摩鐵，男女士官兵在艦上激情忘我，且「激戰片」還外流。

未料就在新冠肺炎疫情緊張之際，海軍敦艦隊染疫，又讓海軍成為眾矢之的，但卻在防疫過程中，竟然還有副艦長與輪機官漫不經心，將各種規定如耳邊風，不但在艦上飲酒，還爆發性侵女士官疑雲，讓紀德艦再度背上海上摩鐵的污名，海軍若不痛定思痛，不知還有多少桃色未爆彈等著爆發。

(中時電子報)