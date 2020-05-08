行政院擴大紓困對象引爆「萬元紓困之亂」，國民黨數位行銷科技長簡勤佑昨成立「靠北蘇睏」臉書專頁供民眾投稿，其中有網友梗圖有物化女性身體之虞，遭民進黨婦女部痛批「數位豬哥」。對此，藍委洪孟楷嘲諷，樂見民進黨婦女部甦醒過來，以同樣標準檢視檢視黨籍立委發言；藍委陳玉珍抨擊「民進黨要國民黨出來道歉是不合理要求」。

「靠北蘇睏」昨深夜發文道歉，提到該爭議圖片早在4月就在網路流傳，並非團隊所做，強調「防疫不分藍綠，紓困更不是藍綠惡鬥的戰場」，將制定發文規範。

國民黨立委洪孟楷嘲諷，樂見民進黨婦女部終於醒過來，但過去民進黨立委趙天麟批評敦睦艦隊支隊長陳道輝「哭哭啼啼不是男子漢」，怎不見民進黨婦女部如此大動作，以同樣標準對綠委發動質疑，痛批民進黨不要雙重標準。

國民黨立委陳玉珍說，網友梗圖是民眾匿名貼文，管理粉絲專頁的人一察覺有礙觀瞻不符社會風氣，即可刪文，抨擊「民進黨要國民黨出來道歉是不合理要求」。

陳玉珍指出，癥結點還是在於行政院的萬元紓困作業不符合民心，沒跟基層公務員溝通造成申請困難，所以才有很多民眾到「靠北蘇睏」反映民意。洪孟楷表示，重點在於行政院思考不周，引發萬元紓困之亂，至今民眾仍霧煞煞。

(中時 )