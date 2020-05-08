520總統就職將屆，行政院長蘇貞昌依據憲政慣例向總統提出內閣總辭，蔡英文總統今天召開記者會表示，「我要鄭重宣布，我已經邀請蘇貞昌院長，在520後續任閣揆，跟我一起繼續為台灣打拚。 」未來四年，會再次攜手衝衝衝；「我相信，他是我的好夥伴，是最佳的執行者」。

總統強調，蘇院長願意繼續承擔行政院長的重責，她也非常感謝，也期許蘇院長和新的行政團隊，在未來繼續幾項重大的任務，第一、度過疫情，第二、振興經濟，第三、照顧人民，第四、深化改革，第五、均衡建設。也在新任期當中，我們會再次攜手衝衝衝，讓台灣繼續發光發亮。

總統致詞指出，過去一年以來，蘇貞昌院長擔任閣揆，成績有目共睹。她還記得，蘇院長上任之初，是上一段執政期間最低迷的時候，有些人對蘇內閣冷嘲熱諷，但是蘇院長沒有一句怨言，上任第一天，就到桃園機場檢視非洲豬瘟的防疫事宜。

總統說，她也還記得蘇貞昌說過「保豬護國，絕不退讓」。一上任就守住非洲豬瘟的防疫，令人印象深刻。一年多後的現在，更和行政團隊上下一心，防禦新冠武漢肺炎的肆虐。能夠有這樣一位護國院長，實在是台灣的福氣。

總統指出，不只是這些，蘇院長對政治熟悉、對政策也有充分的掌握，能夠用淺白的方式和民眾溝通，說到做到、敢做決定、有過就改。

至於老車汰換的議題；總統說，因為有蘇貞昌，終於在防制空污和關懷弱勢之間找到平衡點；婚姻平權的議題，也因為有蘇，終於折衝出一套妥適的法制。

總統還說，台商回流、經濟穩定成長、基本薪資提高、幼兒照顧、長照2.0升級，攜手一起做，也一項一項做出了成績。

總統指出，也因為有蘇院長卓越的政績，「有政府，會做事」，真正深植人心，也讓競選期間，有最強的行政團隊做後盾，施政讓總統放心，政績也讓人民開心。

總統表示，她所認識的蘇院長，一直是真正用生命和誠意在做事。「有這樣的好戰友、好夥伴，做我的後盾，我真的很感動，也很感謝。 」

總統說，蘇院長的高滿意度是人民的肯定，有魄力、有能力，在她未來四年第二個任期中對台灣未來的擘劃，「我相信，他是我的好夥伴，是最佳的執行者」。

(中時 )