台大8日舉行「公開防疫know how：台大的社會責任」記者會，副校長周家蓓表示，台大從1月30日成立校級防疫中心，之後的100天，台大做了許多的防疫努力，包括校內教授提出動力學模型預測疫情趨勢線，以及情境分析校內若爆發群聚疫情將如何擴散等；另外台大的非接觸體溫測量技術「防疫一號」也已經從1.2版升級到1.6版。台大表示願意把學術成果無償提供社會使用，善盡台大的社會責任。

台大化學系教授徐丞志此前於臉書提出簡化的動力學模型預測疫情趨勢，獲得國際知名媒體《經濟學人》報導，徐丞志表示，學校上個月成立了「台大COVID-19研究與資源平台」，結合校內各實驗室的資源，共同研發防疫技術，展現「NTU can help」的精神。

台大地理環境資源學系教授兼系主任溫在弘則利用地理資訊系統，將疫情資訊納入地圖，藉由電腦模擬學生在台大總校區的足跡。他舉例，假設台大有1名學生確診而未獲掌握，其周二上午一堂課之後的校園足跡，就會影響1／3校園；如果是一整天的校園足跡，則幾乎全校校園都會受影響。這個研究成果可以建議校方如何超前部署，並提供校方與社會的防疫時的應對思維。

測量體溫上，台大一開始也是手持額溫槍，口報體溫的「1.0版」，貼貼紙的「1.1版」；之後由台大電資學院技正劉振森開發「防疫一號」升級到1.2版，剛開始只是結合量額溫與紀錄刷卡，到5月7日最新的「防疫一號」1.6版，加裝天線與藍芽以強化收訊與資料傳送功能，也增加LCD螢幕與蜂鳴體溫警示功能，使用更簡便有效。

周家蓓補充，「防疫一號」1.6版是為了如果疫情開始趨緩，校園會開始慢慢開放給一般民眾，但也希望不要有防疫破口。因此未來如果外人進入校園，必須刷身分證，資料就會進入台大的計算中心，留下紀錄。

台大表示，願意無償提供「防疫一號」1.5版的關鍵製造技術給國內有需要的單位，一同為國內防疫貢獻心力。

(旺報 )