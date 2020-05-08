中美自一月達成第一階段貿易協議後，就先後進入防疫期間，雙方貿易代表已數月未對話，時隔近四個月，5月8日上午，大陸國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，應約與美貿易代表萊海澤、財政部長姆努欽通話，雙方表示應加強宏觀經濟和公共衛生合作，同意繼續保持溝通協調。

據新華視點消息，5月8日上午，中共中央政治局委員、大陸國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴，應約與美貿易代表萊特希澤、財政部長姆努欽通話。雙方表示應加強宏觀經濟和公共衛生合作，努力為中美第一階段經貿協議的落實創造有利氛圍和條件，推動取得積極成效。雙方同意保持溝通協調。

儘管新冠肺炎疫情給全球經貿帶來衝擊，但大陸仍持續落實中美兩國年初簽署的第一階段貿易協議。美國大豆出口協會中國首席代表張曉平6日接受《環球時報》採訪時透露，今年3月中下旬至4月中旬，中國企業共採購110多萬噸美國大豆，「這些採購無疑會推動中美第一階段協議的執行，也會幫助中國保障大豆供應安全」。

(旺報 )