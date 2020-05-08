夜市美食「肥豬的攤」以豆乳雞知名，最近與便利店打商標官司獲勝，再度被民眾熱議，到底他們家的鹹酥雞有多好吃？網友們其實反應不一，但多指味道好吃，卻也真的貴森森。

「肥豬的攤」是在夜市起家，歷經父子二代四十年經營，從樂華夜市到南機場夜市。「肥豬的攤」在樂華夜市時期，所販售的豆乳雞為饕客必點美食，是陪伴民眾從小到大的成長滋味。

有民眾在網路平台回憶，最有名的就是他的豆乳雞了，還有魷魚香Q又好吃，保留了海鮮的原味，豆乳雞則是用多種不同的香料事先滷過，每次經過都是大排長龍，會被誘惑到非買一包來吃不可，但他認為實在太貴了。

不過，有網友不以為然地說，「肥豬的攤」給觀光客吃的，還有人說，「很多年前吃過一次，吃完後懷疑自己買錯攤了，味道普通成這樣的東西也能紅成這樣真不簡單」。另有人小抱怨，「很好吃，可是真的很貴，都不敢買太多」。

肥豬的攤會與便利商店打官司，起因於民今年2月接獲客人反應，肥豬的攤冷凍商品在某便利購上市，便利商店在未取得本公司授權即在台灣全省發行的DM、行動網、各店家Line群的團購網公開販售，造成肥豬的攤總店非常大的困擾。

肥豬的攤發聲明說，便利商店公司所銷售之肥豬的攤鹽酥雞冷凍包非經本公司授權，任何品質問題一概與肥豬的攤公司無涉。

(中時電子報)