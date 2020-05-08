美國南卡羅來納州近日發生一起離奇命案。一名擔任美甲師的57歲女子卡佛特(Cynthia Covert)，去朋友家拜訪時，在附近看到鱷魚出沒，不但沒有逃走反而像被「催眠」了一樣，不顧朋友阻止的主動靠近鱷魚，最後慘遭鱷魚咬傷拖入水中，而目睹這一切的友人表示，卡佛特在這過程中異常冷靜，完全沒有尖叫，讓她覺得非常詭異。

根據查爾斯頓郡(Charleston County)警局調查後表示，從事美甲師工作的卡佛特，1日前往位於基窪島（Kiawah Island）的朋友家進行美甲工作。作業完成後在門廊附近看見一隻鱷魚，竟似被催眠般，想要靠近鱷魚拍照。卡佛特友人發現異狀後立即大聲警告她，一個星期前在相同地點，曾發生過鹿被鱷魚襲擊、殺死的事件，要她離鱷魚遠一點、趕快回來。但卡佛特卻回答，「我看起來又不像鹿」，並伸手想要觸摸鱷魚，卻慘遭鱷魚咬傷。

奇怪的是，當卡佛特被鱷魚咬住後，不但沒有尖叫呼救，反應也非常冷靜的表示，「我以後不會再這樣做了」。即便友人與丈夫試圖從鱷魚口中救回卡佛特，但仍搶救不及使她整個人被鱷魚拖入水中。

最後雖成功射殺鱷魚，但卡佛特在送醫後仍不治身亡。根據趕到現場的消防人員表示，這隻攻擊卡佛特的鱷魚是一隻體長約305公分、重約227公斤的短吻鱷。而屍檢後確定卡佛特死因為溺水，這起詭異事件最後則被警方判定為意外事故。

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)