中華職棒8日首度開放1000名觀眾入場觀賽，市長盧秀燕今天到議會備詢時特別穿著棒球服，表示「今天是一個令人鼓舞的日子！」全世界第一場開放觀眾進場的職棒比賽在台中舉行，代表著對台灣的防疫工作，及對台中防疫工作進步，觀眾可以飲水，但飲食暫不開放，1000個觀眾席很珍貴，她把位子留給更多熱愛棒球的球迷，會在場外觀看加油。

盧秀燕上午在開議前受訪指出，全世界第一場開放觀眾進場的職棒比賽在台中市洲際棒球場舉行，疫情在緩和當中，為表達我們對這一天的期待，她特別穿著支持棒球的衣服。

針對至球場觀看職棒時的飲食問題，盧秀燕說，在台中市開打的職棒，大概是疫情期間，全世界第一場開放觀眾進場的職棒，要非常非常謹慎，經與中職、中央流行疫情指揮中心、台中市政府各方磋商以後，為維護球員、維護觀眾的的安全，可以飲水，但飲食暫不開放。

盧秀燕強調，經今天比賽狀況之後，說不定以後會再調整，希望球員安心打球，觀眾安全看球，各方審慎討論，未來不排除再檢討比賽反應狀況，以後未來可能會再作檢討。

球賽防疫加嚴加密，盧秀燕表示，為了讓球員安心安全比賽，觀眾也能安心安全看球賽，市府已經準備近一周，包括運動局、衛生局、警察局等相關單位，與中職、中央流行疫情指揮中心中央防疫中心，前幾天組成聯合小組。

今天她人在議會備詢，但市府各局處相關的同仁會再到球場現場做好準備，緊盯相關的作業。

中央流行疫情指揮中心、地方與中職合作討論先開放1000人進場觀看球賽，盧秀燕表示，疫情期間第一場比賽，要求大家戴口罩，也按照球場觀眾席安排，保持室外社交距離的座位，必須對號入座，請大家要遵守各項防疫措施跟規定。

這場球賽人數有限，盧秀燕說，因為今天的座位非常寶貴，就1000個觀眾，所以她不會去，盡量將座位保留給球迷，「但是我會在場外觀看轉播應援」，表示對職棒的支持。

(中時 )