澳洲央行周五發布季度貨幣政策聲明，內容指出，為了防止新冠肺炎疫情擴散而實施的封鎖措施迫使企業停工與裁員，預期今年澳洲經濟將萎縮6%，失業率最高將達到10%。

澳洲央行3月在召開臨時會議後宣布緊急降息，使基準利率降至利率最低的0.25%，並推出無上限量化寬鬆（QE）計畫，以壓低銀行與消費者的借貸利率。

澳洲經濟將面臨有史以來最嚴重的衰退，也是30年來首次的衰退。央行在聲明中重申，在澳洲政府準備於6月前全面重啟經濟之際，央行決策委員會將盡全力支持國內就業、人民所得與企業營運。

澳洲央行預期6月前失業率將達到10%，到2021年都將處於約7.5%。

聲明中並指出，央行將繼續努力壓低資金成本，並確保家庭與企業取得所需信貸。在達成完全就業方面取得進展之前，不會提高現金利率目標。有信心國內通膨將持穩於2~3%目標區間，但第二季通膨率可能由正轉負，為1960年代初期以來首見。就業市場的復甦腳步存在不確定性，依基本預測情景，失業率可望在今年晚些時候開始下滑。

(時報資訊)