鋼筋廠豐興(2015)自結4月稅前淨利2.54億元，較3月的2.12億元增加19.86%，今年1~4月自結稅前利益8.93億元，比去年同期的10.08億元減少11.34%，每股稅前利益約1.53元。

豐興今年4月營收22.76億元，月減7.48%，雖鋼價震盪，產品維持不錯的利潤，自結4月稅前淨利2.54億元，較3月的2.12億元增加19.86%，也使得前4月稅前利益的年減幅度收斂。

豐興今年1-4月營收87.92億元，較去年同期減少7.08%。今年1~4月自結稅前利益8.93億元，比去年同期的10.08億元減少11.34%，每股稅前利益約1.53元。

豐興本周一開出5月第一周盤價，由於上周國際廢鋼價格變化不大，本周廢鋼開平盤，終止連三周的漲勢，鋼筋、型鋼則維持平盤。

本周國際廢鋼價格緩跌，部分國內電爐鋼廠也調降國內廢鋼收購價，預計豐興下周國內廢鋼收購價也不會漲，鋼筋盤價則仍有所支撐，原料及產品價格預料為小幅盤整的走勢。

(時報資訊)