蘇巧慧轟衛福部"公文太晚送"後 蘇揆致歉扛責

行政院長蘇貞昌日前宣布擴大急難紓困方案，卻因施行細則不清楚，導致公所人員忙翻天，公所擠滿申辦民眾被罵翻，蘇貞昌女兒、民進黨立委蘇巧慧昨在立法院質詢時，質疑衛福部程序出問題導致紓困之亂，被外界批評是「公主護駕」，蘇貞昌昨緩頰稱，所有責任他一扛。蘇巧慧今受訪表示，昨質詢是站在人民及公所基層角度，希望衛福部可以把事情做好，如果她真心是要護航，就不會在公開場合質詢，這樣做不是傷害蘇院長嗎？

蘇巧慧指出，昨天質詢的場景是在衛環委員會，所有的衛環委員包括她應該要上台指出衛福部哪裡還有做得不好的地方，這是我們的職責，如果大家有機會看完昨天完整10分鐘的質詢，應該可以很清楚了解，她是站在第一線承辦人員跟人民角度出發，希望衛福部能夠盡快把做不好的地方改進，讓事情順利完成。

蘇巧慧說，昨質詢是希望衛福部做好保的地方能盡快改進，該沒想到卻被這樣詮釋。她調，行政是一體的，所有部會缺失，蘇院長本來就要一肩扛起，如果真的要護航，就不會在公開場合指出部會卻失．。

蘇巧慧無奈表示，相關議題她已經質詢3個禮拜，沒想到昨天會這樣詮釋，不過，行政是一體的，所有部會缺失，本來就應該是蘇院長要一間扛起，所以說如果真的要護航，就不會在公開場合指出部會的缺失，這樣反而會傷了院長吧？

(中時 )