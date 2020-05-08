新冠肺炎造成許多藝人工作停擺，轉而當起Youtuber推出個人Vlog，最近劉品言找好姐妹楊謹華、宋芸樺、夏于喬4人到山區露營，卻被抓包宋芸樺、夏于喬兩人坐後座沒繫安全帶。
劉品言日前上傳一支「四纖女出遊記Ep1 feat.楊謹華.夏于喬.宋芸樺」的YouTube影片，只見四個女生協力搭帳篷，互動相當輕鬆自然，看得出來交情相當好，不過當她們開車上路時，眼尖的網友發現坐前座的劉品言和楊謹華雖然有繫安全帶，但後座的宋芸樺和夏于喬卻沒有，公然違法的行為引起熱議，但也有部分網友緩頰，認為很多後座乘客都不會繫安全帶。
根據台北市政府交通局法規表示：「自101年2月1日起實施，一般道路後座乘客未繫安全帶，可對駕駛處新台幣1500元罰鍰，國道高速公路、快速公路則對駕駛可處3000元到6000元罰鍰。」所以宋芸樺和夏于喬沒繫安全帶的行為，可能會害駕駛劉品言吃上最少3000元的罰單，如果再加上國道又會多15000的罰單。
(中時電子報)
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