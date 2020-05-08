王晶發文。（圖／翻攝自小弟王晶微博）

爆料八卦微博博主痛批王晶炒作。（圖／翻攝自飯圈每日爆料微博）

由李連杰、張敏、邱淑貞27年前演出的電影《倚天屠龍記之魔教教主》仍是影迷心中的經典，昨(7日)導演王晶宣布將拍新版，林峯飾演張無忌、文詠珊飾演趙敏，當年由邱淑貞飾演的小昭暫未公開，網上卻瘋傳會邀來人氣女王迪麗熱巴，但被王晶否認，陸媒報導，有八卦微博博主爆料，指這一切疑都是王晶團隊自導自演，利用迪麗熱巴炒作熱度。

新版《倚天屠龍記》昨公開選角名單，張無忌由林峯飾演、趙敏由文咏珊飾演、周芷若由邱意濃飾演、紫衫龍王由陳紫涵飾演、宋青書由劉浩龍飾演、殷素素由朱晨麗飾演、張翠山由古天樂飾演、張三豐由甄子丹飾演、金毛獅王由徐錦江飾演、光明左使楊逍由方中信飾演、青翼蝠王由黃浩然飾演、白眉鷹王由駱應鈞飾演、苦頭陀由郭政鴻飾演、滅絕師太由梁琤飾演、華山二老由田啟文、林子聰飾演、成昆由釋延能飾演。

昨王晶發文否認請到迪麗熱巴演出，也強調：「我這一版倚天會比93版更暗黑，無忌得了九陽真經回冰火島，在謝遜教晦下不只練成神功，更學會王者之道。因為只有成為王，他才能復仇，因為他的仇人是成昆背後的政治勢力，而非六大派。這花了他二十年。上光明頂他已三十多歳，再不會優柔寡斷，爲愛糾纏，他只會不惜一切代價，成為明教教主，再成為王」。

而先前爆料迪麗熱巴將加入新《倚天》陣容的八卦博主則在朋友圈爆料，有人自稱是王晶團隊成員，發消息稱迪麗熱巴會演新版《倚天》，希望博主幫忙發文，消息熱傳後，王晶自己又闢謠，讓該名博主氣的罵：「胖子玩得一手好炒作，這個公司以後就是我的黑名單，以後走著瞧」。

(中時電子報)