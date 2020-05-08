交通部長林佳龍的運將司機補貼6萬元策略，竟讓親綠網友一反支持常態，紛紛大罵政府太扯，到底在搞什麼鬼！有親綠網友直言，他不反對補貼，但可不可以策略能完整公布，而不是東補貼西補貼，完全搞不懂政府在幹嘛！

繼無保工作者可領1萬元後，綜合媒體報導，交通部長林佳龍今天表示，紓困將擴大到計程車行業，協助運將度過難關，交通部將針對薪資和油資等進行補貼，預計一個駕駛至少可拿到新台幣6萬元補貼，後續會因應新冠肺炎疫情持續檢討。

不過，交通部的做法，竟讓親綠網友一反常態，紛紛在報導這篇新聞的粉專《自由時報》臉書留言，怒轟「是有病嗎」、「太扯」、「浪費我的納稅錢」、「覺得非常不OK，全世界疫情，台灣的生活是正常的，我反對」、「為什麼計程車補助都排頭香」、「鼓勵全民都來開計程車」、「擺明犠牲中產階級的勞工」、「各行各業都需要補助啊…扯」！

(中時電子報)