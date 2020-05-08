周日（5月10日）就是一年一度的母親節了，今天台北市立動物園要和大家分享一位很特別的動物媽媽-馬來長吻鱷！提到鱷魚，相信大多數的人會認為鱷魚是非常兇狠的危險動物，應該避而遠之，但其實鱷魚也有非常溫柔的一面唷！ 產完蛋後，鱷魚媽媽會在在巢旁日夜守候寶寶誕生呢！

馬來長吻鱷分布於泰國南部、馬來西亞印尼的沼澤、溪流和湖泊等地。（台北市立動物園提供）

馬來長吻鱷分布於泰國南部、馬來西亞印尼的沼澤、溪流和湖泊等地，雌鱷於交配後會利用附近的落葉與腐木來築巢。「巢」對於即將出生的鱷魚寶寶，扮演著相當重要的功能，它不僅可以達到保護蛋的作用，更可以控制蛋的發育溫度與速度，進而決定小鱷魚的性別。大多數兩棲爬蟲動物的媽媽是不需要孵蛋的，但是馬來長吻鱷媽媽在產完蛋後，並不會自顧自的離開，而會在巢旁日夜守候，靜靜地等待鱷魚寶寶破殼而出。

今天台北市立動物園要和大家分享一位很特別的動物媽媽-馬來長吻鱷。（台北市立動物園提供）

鱷魚是大自然界數一數二的獵捕高手，咬合力道更是有目共睹，但剛出生的鱷魚寶寶們卻都還很脆弱，因此部分種類的鱷魚媽媽還會不辭辛勞的來來回回數趟，動作輕柔地將小寶寶們銜在嘴巴內，等帶到安全的水域後才讓牠們自由活動。鱷魚媽媽從築巢、護巢到守護幼齡個體的種種暖心舉止，不僅能提升鱷魚寶寶的存活率，也巔覆了大多數人們加諸在鱷魚身上的既定印象。

歐亞水獺妹妹即將在台灣動物區和大家見面囉！（台北市立動物園提供）

另去（108）年11月中旬時，透過林務局野生動物收容救傷計畫，從金門來到台北市立動物園的歐亞水獺妹妹，即將在台灣動物區和大家見面，為了讓更多人認識歐亞水獺，台北市立動物園特別選在5月8-9日母親節前夕，於「Taipei Zoo 台北市立動物園」粉絲專頁，舉辦【24hr水獺妹妹好名徵選】活動，邀請民眾集思廣益，提供好名，也藉此呼籲社會大眾共同保護水獺在金門居住的自然環境，讓歐亞水獺可以安全且永續地在金門這塊土地上生存與繁衍。

一起來為水獺寶寶想一個朗朗上口的好名字吧。（台北市立動物園提供）

(中時電子報)