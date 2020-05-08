18年前台中后豐大橋陳姓女教師命案，死者男友王淇政及王的友人洪世緯因被控殺人，分遭判刑15年、12年6月定讞入獄後，聲請再審獲准，今年初台中高分院將2人判決無罪，檢方不服提抗告，最高法院以6大理由撤銷無罪判決，發回再更審。

2002年12月7日凌晨1點，陳女在后豐大橋墜橋身亡，檢方原認定是自殺，給予王、洪不起訴處分，但陳的家屬聲請再議，檢方後來找到目擊證人王清雲，他作證指當時在案發地點50公尺遠的地方準備捕蝦，目擊案發經過，並稱這是殺人案而非自殺案件。

台中高分院再審改判被告王淇政及洪世緯無罪，認定被害人是自己把車停在橋的欄杆跳下自殺，但最高法院認為目擊證人尚未被汙染前的初供，與另一騎機車經過的證人相符，為何再審判決不採，沒有敘明理由。

此外，再審判決引用監察院調查中所進行的模擬，認為二名男性模擬人員無法合力抱起掙扎女子，但未敘明二位模擬男性之體重若干，是否與被告二人相符，有待調查。但體重和體能相關，如體能好，即可能抱死者丟下橋。因為王淇政70kg，洪世緯100kg非常壯碩。

最高法院指出，死者衣褲沾有白色不明物質，再審判決認定是沾到橋的護欄，認定死者是自殺，但未進一步函詢刑事局鑑定單位；且死者車內擺放拖鞋，再審認定她赤足下車後跳橋，腳底「明顯」沾到粉塵，但鑑定報告只說沾染到「輕微粉塵」，應釐清鑑定報告「明顯」與「輕微」如何區辨。

另外，洪世緯說他開車載王淇政到案發地點，隨即單獨離開，但這與目擊證人筆錄不同，應再調查。被害人墜落處有二只手錶，再審說是死者的，但一般人只會戴一只手錶，二只手錶都是女用錶且為死者，或是有其他可能與關聯也必須調查。

(中時 )