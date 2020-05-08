儘管不少過往球星都以能在喬丹紀錄片「最後一舞」現身為榮，偏偏爵士傳奇球星史塔克頓不這樣想！根據「最後一舞」導演傑森赫希爾爆料，製作團隊整整苦勸史塔克頓2年時間，才讓史塔克頓點頭接受採訪，原因竟是不想吹捧喬丹！

「我們整整找了史塔克頓兩年時間，他都說不行，甚至告訴我，他不想成為吹捧麥可喬丹一部分，」傑森赫希爾說，「最後我們商量好今年3月10日訪問，卻因新冠疫情嚴重，我們只好改找西雅圖當地一名特約記者，驅車前往他家採訪。」

其實史塔克頓這種不想受訪的複雜心情可以體諒，儘管他當年擁有10次入選全明星賽、2度獲選年度第一隊、9次年度助攻王等輝煌紀錄，卻跟最佳搭檔「郵差」卡爾馬龍兩度在總冠軍賽遭到喬丹領軍公牛擊潰，讓他仍是「無冕王」！

如此一來，就算史塔克頓點頭接受「最後一舞」製作團隊訪問，且在接下來的「最後一舞」還未公開集數看到史塔克頓身影，想必他也不太可能說出什麼關於喬丹的好話，畢竟這種怎麼也打不敗喬丹的情結，至今仍是史塔克頓最大遺憾之一。

(中時 )