群光(2385)分散投資風險，斥資合新台幣約8億元於泰國北柳府以自地委建方式新建廠房，生產電源、鍵盤及影像等產品，預計今年第3季投產，可望在今年第4季開始陸續貢獻營收，法人估泰國廠最大營收貢獻約250億元，泰國廠享有8年的免稅優惠，可望帶動未來整體所得稅率降低。群光首季營收270億元，年增4%，今年的全年目標衝刺1000億元。

群光在33年前，就到泰國設廠，是全世界第一個到泰國設廠的電腦周邊零組件廠商。但後來中國供應鏈崛起，群光也跟著客戶腳步到中國設廠，泰國廠停工後只留下3個員工看守。群光持有泰國廠的成本很低，總土地面積為10080坪，成本僅約400萬元，現在漲到1.1億元左右。群光董事長許崑泰獵地的敏銳度堪稱市場翹楚。

去年8月，泰國廠把舊有的廠房拆掉重蓋，今年完工後就可以開始量產，再度為群光的業績帶來貢獻。

(時報資訊)