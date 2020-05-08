台灣線上零售業龍頭廠—富邦媒(8454)旗下通路momo購物網近年積極深耕品牌合作，第一季專櫃品牌業績年增8成至3倍；母親節檔期再下一城，打造蘭蔻超級品牌日搶攻節慶商機，單日業績直逼2000萬元，創下歷來品牌日新高，法人認為富邦媒有機會納入MSCI成份股，激勵富邦媒股價連3天大漲，再創掛牌新高價。

根據2020經濟部公布之統計資訊，隨著民眾減低外出頻率，實體百貨第1季營業額年減8.8%，宅商機應運崛起，電子購物郵購業年增達16.5%，momo站上品牌旗艦店橫跨美妝保養、流行精品、3C家電、生活家用、保健食品等品類，能滿足各式消費需求，蘭蔻、愛迪達、華歌爾、dyson、ASUS、德國雙人、白蘭氏等指標品牌皆紛紛進駐，2020第一季更引進Roots、lesportsac、NBA、MLB、iRoo等。與品牌間培養的深厚默契，也讓momo時常為新品獨家、搶先開賣的通路，或受品牌響應造節活動，通力舉辦超級品牌日，帶動momo第1季合併營收更締造歷史同期最佳表現，年增達28.7%。

為接續助攻母親節買氣，富邦媒momo完美女神節持續動員中，同時展開momo「線上逛百貨」活動，百貨熱銷品牌一應具全，讓消費者在家也能零距離購得最新、針對百貨母檔大戰，momo不讓實體通路專美於前，於母親節前夕攜手蘭蔻、契爾氏兩大指標專櫃品牌，分別在4月23日及5月3日舉辦超級品牌日為買氣助攻，兩檔品牌日單日業績皆破千萬，創下歷來品牌日新紀錄，同時為品牌帶入4.5至5倍的新客成長率。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，受惠於宅經濟逐漸成為主流，富邦媒近幾年業績呈現穩定成長，第1季業績更因疫情呈現高度成長，富邦媒第1季合併營收約151.1億元，年增28.7%，為歷年同期新高，EBITDA(稅息前折舊攤銷前利潤)為7.53億元，歸屬於母公司業主稅後盈餘4.41億元，年成長11.6%，為歷年同期新高，單季每股盈餘為3.16元，相較去年還原一次性所得稅利益，年成長20.1%。

2020年momo第1季在宅經濟需求的催生下，加上網路購物維持高成長，第1季momo網路購物業績已佔公司營業額的90%，年成長率達到35.5%。

MSCI季度調整將於台北時間5月13日凌晨公布結果，並於5月29日尾盤生效，統一投顧研究部根據2020年第1季度台股表現、個股的自由流通率與市值排名的變動得出結論認為，此次權重調整預期持平，富邦媒納入MSCI成份股機會高，激勵富邦媒股價再創掛牌新高。

(時報資訊)