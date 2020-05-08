有鑑於美國各州重啟經濟，加上失業申請連五週放緩，為華爾街注入樂觀情緒，美股四大指數收漲，亞股也全面彈升，台股今天開盤漲40.3點，加權股價指數報在10883.22點，指數最高達10970.7點，惟其後漲幅收斂，回測10900點，盤中總統蔡英文也宣布520後行政院長由蘇貞昌續任，今台股量增，近期外資持續站在賣方，短線台股指數可望呈現震盪盤堅。

權值股方面，股王大立光(3008)開高震盪走高，大漲逾3%，股價最高達4230元，目前站穩短中期均線，台積電(2330)則陷入震盪，股價在平盤附近狹幅跳動，進行300元攻防，連續三次挑戰季線位置，市場持續關注今即將公布的營收可否站穩千億元大關，鴻海(2317)則持穩震盪，漲幅逾1%，挑戰77元壓力區，蘋概三雄漲多跌少，其餘權值股來說，聯發科(2454)祭出旗艦5G晶片升級版「天璣1000+」，今股價持穩小漲，漲幅在0.5%~1%，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)聯袂走揚。

盤面題材股各自表率，建準(2421)受惠伺服器、車用大注入第二季營運動能，開盤量價齊揚攻上漲停；茂迪(6244)因綠電自由交易起跑，股價連拉2根漲停，攻克季線；元太(8069)4月營收年增逼近6成，今晨帶量大漲5%、寫9個月高價；松翰(5471)在疫情關係下，額溫槍需求續爆量，今一度漲停，登上近6年高點，惟盤中迅速壓回，漲幅回到2%；欣興(3037)首季本業獲利登近7年同期高點，今上漲約2%，創近4月波段高點。

生醫股續搶鏡，國光生(4142)自主研發的新冠肺炎候選疫苗傳出好消息，今日再飆漲停，股價已經拉出第4根漲停，大學光(3218) 獲外資及投信連2買，早盤一度漲停，環瑞醫(4198)則漲停鎖死，其餘浩鼎(4174)、藥華藥(6446)、醣聯(4168)等亦全數走揚。

分析師認為，目前全球疫情逐漸受到控制，歐美各國陸續恢復重啟經濟活動時間表，且聯準會持續寬鬆政策，金融市場資金充沛，全球不安定因素逐漸削減，整體資金面與基本面對多方有利。就台股來說，雖技術面上台股有年線上檔壓力，但月線形成強力下檔支撐，預期短期指數將在年線與月線震盪整理，後續將向上突破年線，建議逢回買進，聚焦漲價概念股、PCB及居家防疫等相關族群。

(時報資訊)