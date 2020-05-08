美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於美東時間7日接受美媒採訪時表示，不排除與中國進行新一輪的貿易談判。

蓬佩奧在接受美國財經媒體CNBC訪問，被問及中美是否繼續進行貿易談判時稱，如果中國想與世界接軌，希望進行公平及對等貿易，貿易談判是對方應該選擇的方式。

蓬佩奧指出，中國如果選擇繼續奉行過往25年的貿易方式，相信美國總統川普不會容許中國這樣做。

(工商 )