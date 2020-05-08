蓬佩奧：對中美展開新貿談持開放態度 11:212020/05/08 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於美東時間7日接受美媒採訪時表示，不排除與中國進行新一輪的貿易談判。 蓬佩奧在接受美國財經媒體CNBC訪問，被問及中美是否繼續進行貿易談判時稱，如果中國想與世界接軌，希望進行公平及對等貿易，貿易談判是對方應該選擇的方式。 蓬佩奧指出，中國如果選擇繼續奉行過往25年的貿易方式，相信美國總統川普不會容許中國這樣做。 (工商 ) #世界 #中國 #蓬佩奧 #貿易談判 #貿易 也許您會感興趣 推薦閱讀 蓬佩奧歸咎武漢實驗室 陸媒批：為美大選說謊 10:172020/05/04 兩岸 川普再批瞞疫 陸媒嗆美卸責 04:102020/05/05 話題觀察 大陸央視5度6批蓬佩奧 噴毒造謠 10:172020/05/05 兩岸 美3月貿易赤字 擴大近12％ 04:102020/05/06 全球財經 佛奇打臉川普 非實驗室洩毒 04:102020/05/06 國際大事 《國際經濟》美英兩國正式啟動貿易談判 承諾盡快達成協議 12:502020/05/06 財經 說好挺港？美議員促落實香港法案 蓬佩奧回答超意外 13:422020/05/07 國際 華春瑩痛罵：蓬佩奧編造謊言 已是公開秘密 20:402020/05/07 兩岸 陸港觀盤－三大面向解讀 陸股投資潛力十足 04:102020/05/08 全球財經 1分鐘讀財經》小股東注意！友達、裕隆等近百家配息歸零 08:182020/05/08 財經 財經熱門新聞 油價苦日子終結？哇…明年價格很嚇人 - 財經 失業慘爆…美股越噴！專家1句曝散戶心魔 - 財經 空頭死光…又有散戶畢業了！專家曝這天是關鍵 - 財經 勞工紓困貸款「找對銀行辦最快」 3張表格告訴你訣竅 - 財經 決戰死敵 台積電5奈米遭搶單？真相竟是… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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