中華民國計程車駕駛員工會全國聯合會舉辦的司機基本職能提升轉型培訓今日開跑，交通部長林佳龍指出，為協助計程車司機度過這波新冠肺炎疫情難關，交通部推出多項紓困與補助，包括薪資補貼3萬元、油料補貼1.2萬元與培訓課程補貼1萬8960元，司機若都有申請及參加，可領到約6萬元。

林佳龍指出，疫情發展超乎原先預期的規模，時間跟衝擊非常大，計程車生意少了大概一半，他向總統蔡英文報告給予計程車薪資補貼，總統二話不說就答應，因此有了每月1萬、連續3個月的薪資補貼；但這還不夠，後續又規劃了油料補貼每月2000元、連續6個月。為提升產業競爭力，另規劃培訓課程讓大家充電，參加培訓的司機，可領到1萬8960元補貼。

林佳龍說，若司機每項補助都有申請並參加培訓，每人可領到約6萬多元。他強調，未來疫情若變嚴重，後續還有滾動檢討，會繼續挺業界。

(中時電子報)