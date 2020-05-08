藝人澎恰恰被鏡週刊報導欠錢500萬被押走，一把鼻涕一把眼淚跪地，澎恰恰8日上午到台北地檢署提告鏡週刊加重誹謗，澎恰恰表示，做文化事業一定會缺錢，但是「敢借就敢還」；澎恰恰並公開宣示，如果欠誰的錢沒有還，隨時歡迎循正常管道提告，或拿著東西來要錢。

澎恰恰表示，週刊本來就會寫得比較聳動，但是，鏡週刊中間有一段的內容說什麼「我去向三重借500萬拍電影卻沒有拍，後來押我去，跪在地上一把鼻涕一把眼淚」，這一段是一派胡言，他針對這一段提出加重誹謗罪的告訴，他希望爆料者不要躲在黑暗裡面，三重是誰？什麼時候去跟你借錢？請提出證據。

澎恰恰說，拍片負債累累是從拍第一部開始，他3年沒拍片，每一部都虧錢，這個大家都知道，敢拍就要敢經得起虧錢，想拍片，票房不好，下次改進，再不好就停下來，曾經做過就好了，所以敢借就敢還，他現在沒有財務虧損。

澎恰恰強調，他還有一連串文創的計畫，鏡週刊的報導影響到投資者的意願，將與律師精算後，另外提起民事訴訟。

(中時 )