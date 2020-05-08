中職棒球比賽開放入場，其他行業、八大行業是否會陸續開放營業？台中市長盧秀燕8日表示，這幾天有業者不斷詢問，因為考慮到特種行業的服務，業者與消費者之間還是較難保持社交距離；可以維持社交距離的，像是戶外打擊的球賽，場地空曠又是戶外，這部分可先做嘗試，但室內且近距離接觸的，會再檢討。

盧秀燕指出，疫情穩定後，會採循序漸進的開放措施，室外先嘗試性開放，穩定安全後，再開放室內集會活動，可保持社交距離的活動會先開放，但如果是人群密切接觸的活動，會再考慮檢討。

她說，希望逐漸讓民眾恢復日常生活，但防疫仍不能鬆懈，要在這之間求取平衡，無法一次全面開放，因為全世界疫情，包括台灣都還沒有完全根絕，這段時間會逐步讓市民朋友們恢復正常生活，但防疫也要做，兩者兼顧。

針對酒店等特種行業等業者，關切何時可以恢復營業？盧秀燕表示，因為考慮到特種行業的服務，業者與消費者之間，還是較難保持社交距離；可以維持社交距離的，像是戶外打擊的球賽，場地空曠又是戶外，可先做嘗試，但室內且近距離接觸的，以後會再考慮再檢討。

(中時 )