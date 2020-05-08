新北市長侯友宜上任後與29區、1032位里長舉辦101場次行動治理座談會，面對面解決里長與市民大小事，今最後一場與新店里長座談會，新店國校里長郭儒鈞發言時，希望侯友宜保重身體，更說新北防疫作為比中央還到位，希望侯友宜能前進總統府幫助更多人；侯友宜會後受訪指出，能夠解決市民所有問題他最開心，全力把市政做好。

民政局長柯慶忠在成果報告中指出，市長侯友宜上任以來，在101場行動治理中，里長總計提出2332提案，現已解決1665案，市府經由里長的提案發掘尚未察覺市政問題，透過溝通平台，市府也將持續爭取中央資源，針對提案複查，並全力解決問題，同時也要減少文書流程，更要擴大決策參與範圍。

侯友宜說，里長反映的事，就是市民最關心的事，做得到的趕快做，做不到的想辦法解決，不管是防疫還是拚市政沒有分你跟我，好好做努力做，新北市政就會做得好。

活動最後新店區里長發表對行動治理活動想法時，國校里長郭儒鈞直言，市長做得比衛福部長還要好，這段期間所有作為市民都看得到，包括碧潭風景區分流管制，民眾非常安心，希望侯市長能夠更上一層樓，前進總統府，幫助更多人。

(中時 )