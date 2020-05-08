油價歷經4月大屠殺後，石油輸出國組織及盟國（OPEC+）從本月開始減產，加上各國逐步解除封城措施，激勵油價近期不斷攀高，但部分原油交易商和分析師示警，目前漲勢只是跌深反彈，救市得先提振原油市場需求，最重要關鍵必需消耗之前龐大庫存。

大陸從4月開始解除封城，產油國從5月起減產，以及沙烏地阿拉伯提高官方原油銷售價格，這些利多因素確實讓油價止跌回穩，最近歐洲的德國、西班牙和義大利等鬆綁封鎖規定，也推升原油有一定的支撐力道。

路透報導，儘管全球逐步放寬封城措施，但解封速度緩慢，石油需求的恢復也是龜速爬升，因此不少交易商已針對油價進行長達半年至1年的避險。由於現在幾乎沒什麼理由賣出石油，精煉油品部分存在海上油輪，但更多成本較低的石油則儲存在陸上油槽。

煉油廠貿易商對此警告，近期油價只是死貓跳（反彈），若油價上漲更多，可能會嚇跑買方。分析師 Eugene Lindell指出，受到疫情衝擊，煉油商5月利潤已大不如前，原油價格走高恐進一步擠壓煉油商的獲利空間。

周四（7日）國際油價由漲轉跌，紐約期油早盤一度狂飆逾1成，但終場下跌1.83%，收在23.55美元；布蘭特期油小跌0.87%，收在29.46美元。

(中時電子報)