團膳公司廠房無故起火 險波及廚房7大桶瓦斯 11:152020/05/08 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 所幸無人傷亡。（民眾提供／許哲瑗新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 所幸無人傷亡。（民眾提供／許哲瑗新北傳真） 新北市樹林區一間食品團膳中央廚房，今上午8時許廚房內鍋爐無故起火燃燒，火勢一路延燒至後方放置7桶50公斤大型瓦斯桶處，所幸2名正在準備早餐的員工及時察覺，報警求救，消防人員到場後已將火勢撲滅，並將瓦斯鋼瓶移置安全處，現場無人傷亡。 (中時 ) #廚房 #火勢 #早餐 #員工 #報警 也許您會感興趣 推薦閱讀 《讀者》5月號出刊 04:102020/05/04 投資理財 婆媳何須過招 飯桌上大和解 04:102020/05/04 藝文副刊 延長線插孔積髒汙 短路引火災屋主被訴 11:402020/05/04 社會 台肥台中廠失火 6小時從2樓燒到5樓 11:222020/05/05 社會 專家教你遇上火災怎麼辦 勿躲浴室、毛巾弄濕要擰乾才遮 16:462020/05/05 生活 廚房越亂會吃越多 掌握6原則避免 21:342020/05/05 生活 基層好想哭 全跑來公所 人仰馬翻 04:102020/05/07 政治要聞 酒精不當使用引爆 陸男險失明 04:102020/05/08 話題觀察 酒精消毒引發爆炸 陸男險失明 04:102020/05/08 生活新聞 人其實「不需要吃早餐」！中醫曝「吃得好」反傷腸胃 08:232020/05/08 生活 社會熱門新聞 西濱快速道路追撞油罐車火燒車 烈火狂燃濃煙沖天車道封閉 - 社會 紀德艦四腳獸事件真相曝光 竟是輪機官酒後性侵女士官 - 社會 美魔女珠寶商海削富商1億 1個月內脫產結局曝光 - 社會 破天荒！檢調首度查獲大陸台辦資助國民黨及韓國瑜選舉 起訴7人通緝1人 - 社會 按摩女嘿咻一半快升天 門突打開急拔劍 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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