所幸無人傷亡。（民眾提供／許哲瑗新北傳真）

新北市樹林區一間食品團膳中央廚房，今上午8時許廚房內鍋爐無故起火燃燒，火勢一路延燒至後方放置7桶50公斤大型瓦斯桶處，所幸2名正在準備早餐的員工及時察覺，報警求救，消防人員到場後已將火勢撲滅，並將瓦斯鋼瓶移置安全處，現場無人傷亡。

(中時 )