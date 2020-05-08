交大交誼廳過去像是鬼城，整修過後照片曝光，校友淚崩：太早念了。（圖／翻社自交大學生聯合會臉書）

交大交誼廳翻新，內部華麗到像飯店，引發校友羨慕到不行。（圖／翻社自交大學生聯合會臉書）

交大鬼城變絕美酒吧，校友哭哭：太早念了！（圖／翻攝自交大學生聯合會臉書）

國立交通大學交誼廳大改造，原本陰暗破舊的交誼廳，掛上美麗新招牌「12 LOUNGE」打造出工業感十足的風格，引發熱議，太扯了！以前是鬼城，現在是飯店，跟十年前比也差太多了，我太早念交大了啦！

交大學生聯合會在臉書分享，經數個月重新修繕，十二舍交誼廳將在6月下旬開放，並附上多張照片，新的交誼廳是工業風格，內有共享廚房、沙袋拳擊區、韻律教室、影音視聽包廂、飛鏢區、沙發休憩區等，空間大到讓人眼花撩亂。

交大學生聯合會的小編指出，交誼廳的討論室都是以調酒來命名，影音視聽區是知名電影角色，此外，交誼廳內也有許多心靈雞湯和電影台詞，客廳區則保有交大在台復校時的大門，運用於裝潢的一部分！

多張照片、貼文曝光後，吸引6000多人點讚引發熱議，「看來學校完全沒想到今年要從十二舍搬到八舍的人的心情」、「我太早唸交大了嗎」、「根本飯店」、「身為畢業校友，我只想哭」。

甚至還有網友驚喊，「以前12舍地下室根本是鬼城，不會有人在那邊出現，根本是拿來辦夜教用的」、「以前陰暗到去讀書都要結伴，現在變這樣？」、「太扯....跟十年前比差太多了吧 也太美」。

(中時電子報)