受到網路購物崛起，加上疫情的衝擊，師大商圈傳出黃金巷弄出現整條招租的慘況。專家表示，這些店面能否去化將視疫情而定，6月將是生死關鍵。

師大路49巷以往是黃金巷弄，ETtoday報導，月租金單價、總價最高都出現在該巷弄前段服飾店面，受到疫情的影響，人潮腰斬、老店撤離，該巷弄目前共有10間店面招租。專家表示，以前每坪1萬元大家搶著租，但目前租金已打6折，房東態度變軟，他表示，如果政府宣布7月疫情可獲得有效控制，那麼這些店面可望在6月就能去化。

師大商圈因緊鄰師範大學、鄰近捷運古亭站及台電大樓站，交通便利、年輕族群多，是台北市著名商圈之一，鼎盛時期夜市營業時間巷弄內往來如織，且店面釋出稀少，過去也是熱門置產區段，惟周邊住戶維護居住品質而出現店面退租潮，商圈業種改變，整體來客量也不如以往。近年來網路購物興起，今年又受到新冠肺炎疫情影響，人潮再度受到影響。

對此，批踢踢網友也紛紛表示：「可見過去的開價有多誇張」、「過去兩倍 現在六折 呵呵」、「不是說要讓師大變成一個人文的地方嗎？」、「符合當地居民們的要求啊 不好嗎」、「既然大家都不喜歡店家，那乾脆不要租啦，反正學生又不是只能在那附近吃飯吧」、「真的覺得乾脆讓他回歸住宅算了」、「房東很有錢沒在怕的啦」、「沒差啦 反正房東已經賺夠了」、「這是惡性循環，越多店撤人就越少」、「人潮不到過去的三成，房租只打六折，房東還是很硬啊」。

(中時電子報)