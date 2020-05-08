台北市藍姓姊妹因遭檢舉利用美容工作室違法為客人做牙齒美白貼片，被衛生單位查獲違反《醫師法》後，沒想到姊妹倆繼續靠著口耳相傳做生意，3月間再被北市刑大查獲送辦，姊妹倆因此1交保1收押。台北地檢署8日依違反《醫師法》起訴藍姓姊妹。

據了解，牙齒美白貼片如同假牙，厚度約0.2到0.3公分，1片約1萬5000元到2萬元之間。衛福部2019年函示，黏貼牙齒美白貼片涉及牙齒組織破壞或改變口腔生理機能，須由專業牙醫師才能從事的醫療行為。

據了解，藍姓姊妹從事美容行業多年，2人均沒有專業醫療背景，自2019年就開始以美容工作室的名義私接熟客從事牙齒美白貼片服務，由於收費不到一般診所半價，吸引不少人上門，遭人向衛生單位檢舉查獲。

但姊妹倆被衛生單位查獲後，仍繼續接受客人預約服務，北市刑大獲報，今年3月向台北地檢署報請指揮偵辦。

今年3月11日檢警搜索約談這對姊妹，翌日檢方複訊後以2人涉嫌勾串、滅證之虞向法院聲押禁見，法院裁定姊姊收押禁見，妹妹50萬元交保。由於姊姊羈押期限將屆，檢方今依法起訴姊妹2人。

(中時 )