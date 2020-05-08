本週末就是母親節，各大百貨購物商場無不卯足全力、搶食母親節的送禮商機！其中，麗寶Outlet即日起至5/10持續發送「500元振心消費抵用券」，內含5張面額100元的消費抵用券，滿千再折百，且全館同步進行「麗寶媽咪節：你寵媽我買單」活動，累積消費滿3000就可抽萬元購物金。

根據消費者調查，疫情期間媽媽們最想要的願望清單，第一名是家人相聚陪伴，之後依序為現金、按摩椅、出國旅遊！但是受到疫情影響，目前出國風險較高，麗寶表示，麗寶Outlet擁有繽紛浪漫的多彩外牆、全球獨特鐘樓造型星巴克，沿著波光粼粼的運河漫步，盡頭就是科莫湖，夜晚還有砸重金打造的水舞燈光秀，堪比歐洲氛圍，不用花大錢，就能全家歡聚慶祝母親節!

麗寶Outlet為讓媽咪們感受不一樣的母親節，5/9、5/10聘請專業攝影師為媽媽們拍攝美照！只要憑全館不限金額發票，即可至服務台報名，每日限量100組，並加碼贈送康乃馨1束!本週六、日憑全館不限金額發票，並完成指定任務，5/9即可免費兌換MISTER DONUT甜甜圈兌換券1份；5/10則是免費兌換福粵樓港式點心兌換券1份。

母親節更是當天加碼舉辦「你寵媽我買單」超級回饋抽獎活動，限當日消費發票，即可免費領取抽獎券，幸運得主5/10當天所有消費總額，麗寶Outlet Mall同額購物金大方送。

(工商 )