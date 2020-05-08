大陸商務部副部長王炳南8日表示，汽車、家電等前期被抑制凍結的耐用消費品銷售明顯回升。五一連假期間，上海、重慶、浙江重點監測企業汽車銷售額分別年增49.6％、28.5％、8.8％，一些電商平台家電銷售額年增1倍左右。

新浪財經報導，王炳南在國新辦記者會中表示，整體來看，五一消費市場從新冠肺炎疫情衝擊中快速的復甦，體現大陸超大規模的市場優勢和內需的潛力。

據大陸商務部監測，5月1日至5日，全大陸重點零售企業日均銷售額增長32％，呈現出加速回升的態勢。一方面是市場人氣顯著回升，各地企業大多舉辦發放消費券，展開讓利促銷等刺激消費活動，例如上海舉辦55購物節。

另一方面，是線上消費大幅增長。在疫情期間催生壯大生鮮電商、線上教育、遠端醫療等線上新型消費。五一假期線上消費熱度不減，銷售進一步加快，全大陸實物商品網路零售額年增36.3％，一些大型電商年增超過40％。商品線上銷售額超過人民幣580億元。

(工商 )