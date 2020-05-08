蔡英文總統即將進入第2任期，按照慣例行政院長蘇貞昌近期將率領內閣總辭，蔡英文總統今宣布，蘇貞昌續任閣揆。對此，民進黨立委鍾佳濱肯定蘇貞昌去年1月臨危受命上任，帶領行政團隊接地氣回應民意，並在防堵非洲豬瘟、防疫作為有目共睹，總統指派蘇院長續任領導團隊，也是符合國人期待。蘇貞昌女兒、綠委蘇巧慧則說，「會繼續秉持監督政府的職責，繼續監督他」。

今上午傳出總統將宣布蘇貞昌將續任閣揆消息，蘇巧慧一早被問到如何看待蘇貞昌續任一事，蘇巧慧表示，如果蔡總統真的提名蘇貞昌院長續任閣揆，「那我就繼續監督他啊。」

隨後總統府上午召開記者會，由蔡總統宣布蘇貞昌續任閣揆帶領行政團隊，對此，鍾佳濱表示，蘇院長去年1月臨危受命上任，成功有效解決非洲豬瘟侵害，落實有政府會做事的口號，並率領行政團隊能夠接地氣回應民眾需要，貫徹執行政策，總統指派續任團隊也是國人期待。

鍾佳濱說，執政團隊守住防疫第一關，接下來將進入振興階段，建議執政團隊可以滾動檢討政策，滿足人民對政府的信任與期待。

至於內閣改組的問題，鍾佳濱說，這是蘇院長的職權，應該由蘇院長參酌各部會表現斟酌去調整職務，尊重蘇院長的決定。

(中時 )