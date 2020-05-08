周揚青日前宣布和羅志祥分手，不過卻踢爆他不僅熱愛多人運動，還和旗下女藝人、化妝師有「長期不正當的關係」，讓羅志祥演藝事業毀於一旦，對此資深媒體人透露，羅志祥必須做到「三點」才能自救。

根據《三立新聞網》報導，羅志祥身陷桃色風波，光節目損失就高達6億台幣，未來不排除遭大陸全面封殺，若想儘快止血，能做的只有3件事，分別是娶周揚青、召開記者會道歉及捐錢給大陸，不過如今傳出羅志祥發動電話攻勢，除了道歉更表明會真心悔改，甚至願意與愷樂斷絕聯繫，這才讓周揚青暫停爆料，感情更是持續回溫，此外羅志祥凌晨PO文被網友發現周揚青用分身帳號按讚，也讓兩人即將復合傳聞在網路瘋傳。

最新消息指出，羅志祥今晚21:45分將從上海飛抵台北松山機場，孝順的他似乎趕在母親節前夕回台陪媽媽，至於會否召開記者會道歉，目前不得而知，但唯一確定的是返台後需先「居家自主隔離14天」。

(中時電子報)