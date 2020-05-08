總統蔡英文進入第二任總統任期前夕，英派立委蔡易餘提案修正「兩岸人民關係條例」，直指台灣對中國已不再以「國家統一」為唯一最終目標，因應我國政治現實，應將「國家統一」文字予以刪除；目前該提案今天已在立法院完成一讀。這項深具「兩國論」味道的提案在此敏感時刻拋出，預料將被視為民進黨正進一步往法理台獨方向前進。

今年1月總統大選前夕，蔡英文陣營發言人林靜儀接受德國之聲專訪指出，「中國和台灣是兩個完全不同的國家」，在中共不放棄武力犯台下，支持統一是叛國行為。她也說，「何時把中華民國改成台灣是我國內政」，與北京無關。

由於當時距離總統大選僅剩10天，面對該談話引發喧然大波，蔡英文本人並未出面回應，但林靜儀在爭議下，火速出面道歉說用詞不精確恐造成誤解，因而請辭蔡英文競選總辦公室發言人的職務。

如今，民進黨在蔡英文第二任總統任期即將展開之前，透過立法案黨團提案修正「兩岸人民關係條例」，出手刪除「國家統一」文字，對比年初林靜儀的談話，確屬有脈絡可循。

此次「兩岸人民關係條例」修正草案，是由英派立委蔡易餘與黨籍立委莊瑞雄、陳亭妃共同提案，將該條例第一條「國家統一前，為確保臺灣地區安全與民眾福祉，規範臺灣地區與大陸地區人民之往來，並處理衍生之法律事件，特制定本條例」當中的「國家統一前」予以刪除，修改為「因應國家發展」

蔡易餘透過提案文指出，我國與中國的關係已不再以「國家統一」做為唯一最終目標，因應我國政治現實及發展，應修正「兩岸人民關係條例」。

蔡易餘指出，中華民國尊重中華人民共和國占領大陸淪陷區的歷史事實，並承認中華人民共和國的主權；而我國目前管轄領域，則僅及於台澎金馬、附屬島嶼，及符合國際法規定的領空、領海與鄰接水域。

(中時 )