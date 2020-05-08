高雄正興國小特殊教育班陳姓教師，在上課期間沒有做到照顧孩子的責任，還向家長推銷營養食品，更大罵學生笨、白痴等誇張行徑，被多位家長提出控訴，人本教育基金會8日為受害學童及家長發聲，高雄市教育局則表示將會依法處理，決不可能違法包庇。

人本教育基金會提出質疑，早在2018年10月，高雄市正興國小特教班陳姓教師就遭到多名家長集體投訴嚴重不適任情事，教育局卻遲遲沒有對陳老師做出懲處，調查期間還讓該師總共請了231天假，甚至判定他輔導有成效，解除列管不必解職。

對此教育局強調，一定會重申此案依法處理，絕不包庇與違法，經學校組成調查小組後，認定該師違反教師法查證屬實，依規定進入輔導期輔導，以及移請教師成績考核會審議懲處。目前此案經學校調查小組評估該師輔導有成效，並向教育局申請解除列管。

另外針對該師在疑似不適任案調查期間請假一事，教育局表示，學校為求調查報告完善周延，須詳實記錄與訪談相關人等後，才得以進行相關調查作業流程；由於該師請假程序並無違反相關規定，再考量該師請假期間，學校無法進行紀錄與訪談，因此才同意學校延長調查申請。

此案高雄市教育局也函請教育部釋示，該師經審議後繼續任教，並不屬教師法所列的不適任教師，所以得申請介聘。

(中時 )