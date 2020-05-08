宏正(6277)公布4月合併營收新台幣3.62億元，較去年同期減少7%；全年合併營收自結數為新台幣15.15億元，較去年同期減少2%。

單月營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期減少2%、專業影音產品較去年同期減少27%、USB週邊設備較去年同期減少2%。以銷售區域觀察，亞洲較去年同期成長1%、美洲與歐洲分別較去年同期減少30%及12%。

累積營收方面，就產品別而言，IT架構管理解決方案較去年同期減少1%、專業影音產品較去年同期減少5%、USB週邊設備較去年同期成長6%。以銷售區域觀察，亞洲、美洲與歐洲分別較去年同期減少1%、5%、4%。

宏正財務長暨發言人陳健南表示，首疫情影響亞洲地區，但隨著歐美疫情爆發，2Q歐美需求將轉趨保守，目前訂單能見度可看到6月，但受物流、疫情不確定仍大，力拚回到去年水準。亞洲地區則關注印度、中東貨物運輸，原定專案開標也恐遞延，預期下半年各國政府因應遠端需求，仍大規模投資公共建設、遠距設備，中長期仍可望受惠。

(時報資訊)