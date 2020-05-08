北市府8日下午將舉行錢櫃大火家屬說明會，北市副市長黃珊珊表示，初步了解家屬、受害者意向，成立平台協助和業者溝通，是否提告是傷者與亡者家屬權力，不是北市府，有關民事損害賠償，會請律師協助。

家屬說明會下午由北市法務局舉辦，有超過10名律師團提供諮詢服務，黃珊珊表示，將說明每個人權利義務，有些傷者還在休養，現在還沒有辦法對傷勢有具體的損害說明，但有些輕傷可能已經知道，市府初步了解家屬意向，幫錢櫃與家屬成立平台。

至於市府會否主動提告，黃珊珊說，告不告是傷者和亡者家屬權力，不是北市府，有關民事損害賠償，會請律師協助，後續怎麼處理尊重家屬。

此外，外界對於錢櫃大火究責懲處名單質疑市長柯文哲想卸責，黃珊珊說，這是沉重的事情，虛心接受各界意見，市府清查了行政責任，還有救火功勞，功過賞罰會非常明確，沒有任何一個人願意去造成這樣的結果，很沉重的去調查移送懲處，但消防弟兄的功勞功不可沒，不能去傷害任何一個基層公務人員，市長的態度是有功必獎、有過必罰。

(中時 )