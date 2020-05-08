結合半導體的製程，和生物科技的技術，做出全球唯一的數位生物條碼，並且取得美國FDA認證通過，瑞磁生技做到台灣廠商沒做到的事情。

正當市場上都在找尋下一檔尚未發掘到的「檢測試劑概念股」時，瑞磁生技就發出公告，開發的COVID-19核酸檢測試劑，已正式向美國 FDA（食品藥物管理局） 提出申請。這一消息讓興櫃掛牌的瑞磁生技跟著市場腳步，大漲18%，股價來到77元，一同改寫歷史新高。

陌生的飆股 端出FDA認證

但外界不知道的是，瑞磁生技已結合半導體的製程與生物科技的技術，做出全球唯一的數位生物條碼，並且取得美國FDA認證通過。

這背後重要關鍵人物，是在台南土生土長的瑞磁生技創辦人、公司總經理何重人。

對於一般人難以1次搞懂的醫藥知識，何重人也當起了老師開始解釋著，什麼是COVID-19檢測，或快篩。他說，當前COVID-19 篩檢大致上有2種模式，分別為免疫和PCR檢測。

原理就是，檢測病毒基因組合中特定核酸序列，由於核酸的好處是，可以放大百萬倍，經過放大後，就很容易抓到測出病毒。

另一種就是免疫，這當中又分為抗體或抗原。所謂的快篩，指的是檢測體內抗原，由於取樣數量較少，測試時間短，約15分鐘就可以知道結果，但缺點就是不靈敏，容易出現所謂的偽陰性。

檢測技術強 熬過艱辛研發期

很多人也很好奇，規模不大的瑞磁生技，憑什麼會受到美國疾病管制局的關注？何重人說，這背後努力過程相當辛苦。

他說，瑞磁生技是在2008年成立，2018年取得FDA自動化分子診斷系統的上市許可，並分別在2018年取得17項腸炎檢測試劑、2019年拿到呼吸道20項體外診斷試劑的上市許可。

拋開舊技術 開發數位生物條碼

何重人也說，基礎工作準備妥當，當這一次遇上不可逆的COVID-19，瑞磁生技當然可以很快就能夠有對策，將相關檢測試劑做出來。

為什麼想到數位生物條碼？何重人說，各大賣場買東西，靠著條碼感應，什麼資訊都輸入完畢。為什麼檢測醫療卻像是傳統產業，需要靠人工一個一個去找呢？他認為數位條碼是可以應用到醫療領域上。

說原理是很簡單，但真的要量產卻談何容易，因為這牽扯到半導體和生物技術的結合。對於醫藥領域的人而言，他們不懂得如何大量生產奈米等級的產品。

台灣半導體撐腰 瞄準美國商機

另外一件大問題，就是瑞磁成立的地點在美國，當時想要求助美國半導體大廠幫忙，但由於量太少了，根本沒人理會瑞磁的研究案，最終只能待在大學實驗室裡，結果這樣一弄就耗時兩年，錢都快燒光了，都還沒做出來。

就在這個時候，前惠普技術長楊耀武建議不妨回台灣求助，「台灣的半導體不是很厲害嗎？不妨回台試試。」這一動作，讓何重人得以解套，在台灣半導體業者幫忙下，以合理的收費，及全力相挺的投入，數位生物條碼才終於研發成功。...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)